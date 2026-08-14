Il Bologna ha diramato l'elenco dei convocati di Domenico Tedesco per l'amichevole di domani con il Brighton. Confermate le assenze di Casale (infortunio), Lucumi (mercato) e Vitik: quest'ultimo non è disponibile a causa di un affaticamento muscolare alla coscia destra. Presente invece Piccoli. Di seguito la lista completa.

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Helland, Holm, Miranda, Zortea.

Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Odgaard, Orsolini, Piccoli, Rowe.