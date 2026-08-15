In entrata è forte, fortissimo, il nome di Juan Cabal, sempre in pole per sostituire Lucumi in difesa. Ma non è l'unico appunto sul taccuino di Sartori: resistono Leysen dell'USG e Rodriguez del Cagliari. Jhon suggerisce il connazionale.

La trattativa tra Bologna e Juventus si fonda su un prestito, l'ipotesi è quella del diritto fissato a 9 milioni. Cabal gradisce la destinazione; sotto le torri è gradito dai tempi di Verona. Aggiungerebbe rapidità, in un pacchetto difensivo sì solido, ma piuttosto statico.

Per quanto riguarda l'alternativa a centrocampo, il Bologna potrebbe averla coltivata nel proprio orticello. Marco Libra ha impressionato Domenico Tedesco. Il classe 2008 venezuelano, che ha già esordito con la nazionale dei grandi ed è un prodotto del settore giovanile rossoblù, ha tutte le carte in regola per coprire il ruolo che a lungo è stato di Giovanni Fabbian.

Intanto, oggi alle 16 è in programma l'amichevole contro il Brighton, per l'Inghilterra è partito anche Joey Saputo. E non solo, convocato Roberto Piccoli: "Mi sento bene, ho fatto un bel ritiro, giocando anche contro il Real Madrid. L'anno scorso ho fatto 9 gol, voglio migliorare. Con il Dall'Ara ho un certo feeling".