Emergenza in difesa. Lucumi e Ilic hanno salutato; Vitik e Casale sono alle prese con problemi fisici; Alhassane a casa per motivi burocratici; Heggem indietro con la preparazione. In questo caso meno per meno non fa più, ma due: De Silvestri, Helland. Tedesco prepara (costretto) una inedita coppia titolare. L'avranno notato anche gli uomini di mercato.

In attacco è già sana competizione tra Piccoli e Dovbyk. Sugli esterni disponibili Rowe, Orsolini, Cambiaghi e Bernardeschi, che potrebbe tornare sulla fascia. A centrocampo presente anche il baby Libra - a Tedesco piace. L'aereo per Brighton l'hanno preso anche Di Vaio e Saputo.

Avviso ai tifosi: una grave perdita nelle condutture dell'Amex Stadium costringerà il club inglese a chiudere una delle due tribune, ricollocando il settore ospite. Nel ricordo delle amichevoli di Ferragosto.