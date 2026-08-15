Ieri la squadra volava verso Brighton, ma l'aereo non era al completo. Fenucci e Sartori hanno passato la vigilia di Ferragosto a Casteldebole per programmare il mercato. E così il nuovo Bologna prende forma, o quasi.

Il sostituto di Lucumi, che porterà nelle casse del club circa 16 milioni di euro - a causa del 20% sulla futura rivendita che si assicurò il Genk nel 2023 - non è ancora stato scelto dagli uomini di mercato. In pole position ci sarebbe Juan Cabal, che la Juventus valuta circa 10 milioni di euro. Difficilmente il Bologna investirebbe quella cifra; discorso diverso se si parla di un prestito con diritto.

Oggi le alternative restano Leysen, Rodriguez, Bozinhov e Brassier, ma sappiamo quanto a Sartori e Di Vaio piaccia tirar fuori il coniglio dal cilindro. Specie a fine spettacolo. A Casteldebole al momento si riflette e si valuta, Tedesco avrà voce in capitolo.

Per ora la certezza è che prima di prendere un quarto difensore dovrà uscire Casale, al quale non sarà facile trovare una sistemazione. Ecco perché il rinforzo a centrocampo non è prioritario. Se ne riparlerà quando fioccheranno le occasioni last minute.