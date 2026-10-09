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LA SITUAZIONE ATTUALE E IL RUOLO DI PALLADINO

Nelle ultime settimane una cosa si può sicuramente dire, ossia che il clima in quel di Bologna non è dei migliori. L'inizio di stagione dei rossoblù è stato contraddistinto da pochi punti e prestazioni non all'altezza, una prerogativa molto inconsueta per una squadra che, soprattutto fino a qualche stagione fa, aveva trasmesso emozioni mai provate prima d'ora ai suoi tifosi. Con una nuova guida al comando, quella di Raffaele Palladino, i rossoblù cercano adesso di abbandonare la condizione di clima rovente all'interno della quale si trovano. E se c'è un uomo che nella sua, seppur ancora breve carriera, è riuscito in questo, quello è il nativo di Napoli. Palladino si è di fatto ritrovato per due delle sue tre esperienze da allenatore a dover far fronte a lavorare con squadre caratterizzate dalla medesima costante, fare risultato. Tale situazione incornicia perfettamente quella in cui si trova il Bologna oggi. Una condizione, quella dei rossoblù, sempre più precaria e che necessità di una sola cosa per essere scacciata, incominciare a smuovere la classifica. E cosa serve per realizzare tutto ciò? La risposta è una sola, vincere. Questo è quello che viene richiesto all'ex Monza e Atalanta, per tentare di rivedere quella parte sinistra della classifica, che oggi, si può osservare solo con l'ausilio di un binocolo.

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