I voti dei bianconeri visti a Belgrado
VIDEO - Il discorso di Palladino alla squadra dopo la vittoria contro il Milan
BELLO 6,5
LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN
Braccato per tutta la partita da Kramer, riesce a limitare le palle perse e a gestire bene i possessi offensivi, senza forzare. Sulle palle vaganti è il solito folletto. Chiude con 5 punti, 2 rimbalzi, una rubata e un assist in 16'
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Heggem, Moro e Dovbyk via gennaio? Analizziamo caso per caso, e l'allenatore...
Mercato
Dalla Vite: "Se Zaniolo si dovesse annoiare a Udine...Mercato? Non penso arriverà un centravanti"
Mercato
Mercato - Tre squadre su Moro: cessione probabile. Piace Colombo
Mercato
Mercato - Dovbyk in uscita, ma difficilmente arriverà una punta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti