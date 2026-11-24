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BELLO 6,5

LE PAGELLE DI MATTEO ORSOLAN

Braccato per tutta la partita da Kramer, riesce a limitare le palle perse e a gestire bene i possessi offensivi, senza forzare. Sulle palle vaganti è il solito folletto. Chiude con 5 punti, 2 rimbalzi, una rubata e un assist in 16'

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