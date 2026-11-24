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Gennaio

Il mercato di gennaio si avvicina e se il Bologna, inteso come società, riuscirà ad accontentare il proprio allenatore, allora il messaggio che porta a lottare per l'Europa sarà chiaro e tondo. Il Bologna adesso è lì, a pari punti col Napoli. Con un paio di innesti in più (forse anche tre o quattro) la band guidata da Raffaele Palladino potrebbe sorprendere ancora una volta. Però per arrivare a questo ci sono alcune situazioni spinose da sistemare. La società in questo momento sta facendo un po'vda pompiere, mentre il Mister manda segnali chiari e decisi non convocando (alcuni) e non facendo giocare (altri). Può piacere o non piacere, ma è comunque segno di grande personalità da parte dell'allenatore. Detta in soldoni: chi vuole giocare deve dimostralo tutti i giorni sia in allenamento che in partita

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