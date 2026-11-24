'Dovbyk ai saluti, Piccoli rimandato' scrive oggi il Corriere dello Sport: serve un attaccante. Il divorzio da Artem può aprire diverse soluzioni per la società, sostiene il quotidiano. E Odgaard tornerà a fare il trequartista.

'La notizia è che al Bologna serve una punta, ormai gli scenari sono chiari, quello che fino a ieri poteva essere una possibilità ecco che è diventata un’esigenza' scrive Claudio Beneforti. 'Bologna, è la dura legge del gol' si legge nelle pagine interne. Tra Dovbyk, Piccoli e Odgaard nessuno è l'ariete decisivo. L'attacco è poco prolifico e Palladino va aiutato con il mercato per cercare di rimanere in zona Europa. Odgaard è adattato prima punta, ma dovrebbe agire da dietro, Artem e Piccoli non si sbloccano e in più il recupero di Enem si fa più lungo del previsto. Serve necessariamente un centravanti.