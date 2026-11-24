Artem Dovbyk sembra sempre più vicino a lasciare il Bologna a gennaio. Anche domenica contro l'Udinese zero minuti e gli agenti stanno iniziando a sondare diverse soluzioni.

Pure la Roma, proprietaria del cartellino, vuole sistemare le cose, perché il rischio di un deprezzamento, rispetto all'investimento iniziale di 41 milioni, è ben presente. Dall'altro lato il Bologna, che se lo è preso con un ingaggio da quasi3 milioni e un riscatto da 17 che non verrà mai esercitato. Primi contatti dei procuratori con il Venezia, che sta cercando una punta. Spostarlo a gennaio significherebbe risparmiare metà ingaggio e i lagunari, impegnati nella lotta salvezza, potrebbero fare un investimento. Ma ci sono movimenti anche in Spagna, dove Dovbyk ha fatto benissimo al Girona. Anche il Valencia si sta muovendo, con Hugo Duro dato in uscita