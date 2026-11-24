Il Bologna lavora al rinnovo di Juan Miranda. Ne ha parlato domenica prima della partita Marco Di Vaio, che ha fatto il punto della situazione con Bernardeschi ormai prossimo alla firma, mentre per lo spagnolo i contatti sono stati avviati e si vedrà.

L'assenza dell'ex Betis si è vista proprio contro l'Udinese. Il Bologna ha faticato a fluidificare a sinistra e in più Miranda sforna cross a profusione per innescare le punte. Palladino ci ha provato con Cambiaghi e Bernardeschi assieme, qualcosina in avanti si è vista ma a perderne è stato l'equilibrio. Miranda serve come il pane e Palladino spera di averlo a Venezia dato che ieri ha lavorato in parte con il gruppo. Miranda, autore di quattro assist, potrebbe essere la chiave per fare male alla squadra di Nicola. Parallelamente, intanto, si lavora al rinnovo.