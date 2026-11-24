'Dopo l'esclusione, il rientro. Heggem si prepara a tornare nell'elenco dei convocati' scrive oggi Dario Cervellati su Stadio. Il difensore norvegese, dunque, tornerà a disposizione per la trasferta di venerdì a Venezia.

L'esclusione era stata decisa da Raffaele Palladino dopo le parole pronunciate in nazionale a causa del suo scarso minutaggio in rossoblù, aprendo anche all'ipotesi di una cessione a gennaio. Il tecnico aveva parlato di 'dichiarazioni strumentalizzate', ma alla fine pure Heggem aveva esagerato ed è stato escluso da Bologna-Udinese. Già ieri Heggem ha lavorato a pieno regime con quelli che non erano scesi in campo domenica, mentre per tutti gli altri lavori di scarico. Ora Torbjorn potrà di nuovo cercare di convincere Palladino, ma Casale e Theate sono oggi avanti nelle gerarchie.