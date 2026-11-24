‘Il Bologna non balla sulle punte’ scrive oggi Alessandro Mossini. In una Serie A in cui si segna il 40% in più rispetto agli ultimi due anni, i rossoblù sono alle prese con la scarsa produzione offensiva dei centravanti. Durante la gestione Palladino, solo Jay Enem da prima punta ha segnato, gol decisivo a Lecce, mentre Piccoli e Dovbyk avevano gonfiato la rete una volta a testa con Tedesco.

Il tecnico ha chiesto più gol davanti domenica dopo la partita, perché per ora peggio in Serie A ha fatto solo il Lecce, fermo a zero con i gol dei centravanti. E dire che il Bologna ha quattro alternative nel ruolo, Odgaard, Piccoli, Dovbyk ed Enem, ma il minutaggio è quasi tutto fagocitato dal danese, perché agli altri sono rimaste le briciole con 43 minuti totali nelle ultime cinque. E allora occhio al mercato di gennaio, in cui potrebbero esserci operazioni in entrata e in uscita. L’ipotesi più probabile appare quella di una cessione di Dovbyk e l’arrivo di un centravanti più adatto alle richieste di Palladino. Un nome? Hugo Duro del Valencia.