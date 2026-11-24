Partiamo da un numero: 14 minuti. Sono quelli disputati da Nikola Moro da quando Raffaele Palladino siede sulla panca rossoblù. Di fatto, il centrocampista croato è ai margini del progetto. Moro ne aveva giocati 92 a inizio stagione con Tedesco, comunque pochi, ma con l'arrivo di Palladino solo contro l'Inter ha trovato campo e nelle altre sei partite è rimasto in panchina. Situazione chiara.

La sua appare dunque una uscita più che probabile a gennaio, dopo che il Bologna aveva rifiutato in estate una offerta araba, con la promessa di essere cardine nel nuovo progetto tecnico. Non è accaduto, così gli agenti del giocatore sono in cerca di squadra e il Bologna, per acquistare un nuovo mediano dal mercato, ha bisogno di liberare un posto in lista. Per ora su Moro ci sono tre squadre greche, ovvero Panathinaikos, Olympiacos e Aek Atene, e ci sono margini per procedere a una cessione. Chi al suo posto? Piace Ordonez del Parma, ma in lista sta salendo il centrocampista del Monza Leonardo Colombo, che nelle ultime partite con Juric sta trovando sempre più spazio. Il link? La sua agenzia di procuratori, che è la stessa di Matteo Darmian.