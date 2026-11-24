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Se Zaniolo...

Bologna reduce dal pareggio interno contro l'Udinese, queste le parole di Matteo Dalla Vite di Gazzetta a Radio Nettuno Bologna Uno. "Cosa mi porto dietro dalla partita di domenica? Se tra qualche mese Zaniolo si dovesse annoiare a Udine...Va beh che ha un contratto lungo fino al 2029, ma è un giocatore fantastico. Mi porto dietro il fatto che non sono d'accordo che vada preso perbene il pareggio. Vero è che si è rischiato di perdere, vero è che la situazione è positiva, ma una vittoria sarebbe stata una bella fiammata di autostima a un passo dal sesto posto. Le prospettive sarebbero cambiate. Forse possono cambiare ancora a Venezia, ma quella sarà una gara tostissima. Per il resto l'esperimento iniziale, vuoi anche per la capacità dell'Udinese, non ha funzionato".

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