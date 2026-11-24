Al Bologna serve un centravanti? Uno da doppia cifra forse sì, anche se la risalita con quattro vittorie consecutive è arrivata grazie anche a Jens Odgaard, attaccante di manovra, ma a livello pratico è difficile acquistare una prima punta a gennaio.

Intanto, le uscite. Quella più probabile porta sempre il nome di Artem Dovbyk, rimasto a guardare anche domenica contro l'Udinese e destinato ad accasarsi altrove. Serve a lui, per recuperare minutaggio, serve alla Roma, per non deprezzarlo ulteriormente, e serve al Bologna, che può risparmiare l'ingaggio nella seconda parte di stagione. Su di lui il Valencia, soprattutto, ma un sondaggio lo ha fatto anche il Venezia. Dalla Spagna, inoltre, si narra di un Hugo Duro in uscita, ma il Bologna non ha posto in lista e nello slot di centravanti rimarrebbero tre giocatori (Odgaard, Piccoli ed Enem). E' probabile che le priorità siano altrove, in particolare a centrocampo, ma attenzione anche sulle fasce laterali (Miranda non ha alternative, Alhassane molto acerbo, e Zortea è rimasto l'unico di ruolo). In più, i centravanti buoni a gennaio costano, oppure restano dove sono e il budget del Bologna non è così cospicuo per operazioni di un certo tipo. Servirebbe una occasionissima, tipo Varela, ma l'ha colta il Monza in estate...Probabile dunque si possa restare così, procedendo con la cooperativa del gol.