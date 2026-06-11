Bologna, il messaggio di Tedesco: “Divertiamoci, Bologna grande club. Europa? Dico che…”

"Sono felice e orgoglioso di aver ricevuto questo incarico. Ringrazio il presidente e i direttori per questa fiducia. Sono qui da pochi giorni e ho ricevuto tanti segnali positivi, anche dai tifosi. Sento un feeling positivo e sono qui per ripagare questo affetto e questa fiducia - le sue parole - Faccio i complimenti sia a Italiano che a Motta. Hanno lasciato risultati importanti e crescita dei giocatori. Hanno fatto un grande lavoro. E' una motivazione continuare questo percorso. Abbiamo una rosa importante e competitiva".