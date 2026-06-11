Divertirsi. Questa è la parola d'ordine di Domenico Tedesco, presentato oggi al Selenella Hospitality dello Stadio Dall'Ara. Creare divertimento, identità, intensità: i dogmi del nuovo allenatore sono chiari e schietti. Per l'Europa? Ci si penserà strada facendo, come da mantra di Thiago Motta. Si guarda partita per partita. Così il neo tecnico in conferenza stampa:
tuttobolognaweb news Bologna, il messaggio di Tedesco: “Divertiamoci, Bologna grande club. Europa? Dico che…”
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Bologna, il messaggio di Tedesco: “Divertiamoci, Bologna grande club. Europa? Dico che…”
La conferenza stampa di Domenico Tedesco
"Sono felice e orgoglioso di aver ricevuto questo incarico. Ringrazio il presidente e i direttori per questa fiducia. Sono qui da pochi giorni e ho ricevuto tanti segnali positivi, anche dai tifosi. Sento un feeling positivo e sono qui per ripagare questo affetto e questa fiducia - le sue parole - Faccio i complimenti sia a Italiano che a Motta. Hanno lasciato risultati importanti e crescita dei giocatori. Hanno fatto un grande lavoro. E' una motivazione continuare questo percorso. Abbiamo una rosa importante e competitiva".
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