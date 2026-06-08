Bologna, idea Koleosho: ma qualcuno deve partire

In attesa delle prime parole di Domenico Tedesco, e del summit di mercato con la società in programma nei prossimi giorni, il Bologna ha già iniziato a muoversi sui profili che aveva in lista prima dell'ingaggio del tecnico di Rossano Calabro. Potrebbero esserci cambiamenti nel reparto avanzato, a partire dagli attaccanti esterni. Giovanni Sartori ha affermato di aver spento il telefono per Jonathan Rowe, ma la Premier potrebbe produrre una offerta irrinunciabile e sarà una estate di passione fino ad agosto. In uscita ci sarà poi Benja Dominguez, che ha bisogno di spazio e minuti, finanche Nicolò Cambiaghi, corteggiato dal Como e dal Besiktas di Italiano. Ecco perché i rossoblù guardatno al mercato degli esterni e uno dei primi della lista corrispondere al nome di Luca Koleosho, classe 2004 e perno della nazionale under 21 di Baldini