Il 14 maggio 2025, all'Olimpico, il Bologna non era la squadra da battere. Era quella che doveva provarci. Il Milan arrivava alla finale di Coppa Italia con la Supercoppa già in bacheca e con il 3-1 rifilato ai rossoblù a San Siro appena cinque giorni prima, in campionato. Noi arrivavamo con un digiuno di trofei veri lungo 51 anni (l'Intertoto del 1998 lo lasciamo ai nostalgici) e nessuna voglia di tornare a casa ancora a mani vuote.

Tutti i segnali dicevano la stessa cosa. Lo diceva il blasone di un club con sette Coppe dei Campioni, lo diceva il precedente fresco di San Siro, lo dicevano le lavagne della vigilia: Milan a 2,50, Bologna a 2,80, il pareggio a 3,25. Una forbice stretta, ma pur sempre una forbice. Tradotte in percentuali, quelle quote assegnavano ai rossoneri circa il 40 per cento di possibilità di vincere nei novanta minuti, a noi attorno al 36. E chi fissa quei numeri non tira a indovinare: basta scorrere i confronti della guida di DAZN sui siti di scommesse per vedere che sulla Serie A gli operatori restituiscono ai giocatori tra il 93,4 e il 95,5 per cento di quanto viene puntato. Dietro quel 2,80, insomma, c'era un conto fatto bene. Antipatia nessuna.

Poi si è giocato. Primo tempo a reti bianche, tanta paura di sbagliare da una parte e dall'altra. A inizio ripresa Dan Ndoye raccoglie un pallone sporco in area dopo un rinvio mancato e batte Maignan di destro. Uno a zero. Il Milan di Conceição passa l'ultima mezz'ora a cambiare uomini senza trovare il pari, il Bologna di Italiano si porta a casa la terza Coppa Italia della sua storia, la prima dal 1974, e un biglietto per l'Europa League.

Chi ha qualche anno di curva sulle spalle sa che quella sera non è nata dal nulla. Undici anni prima, quasi lo stesso giorno, il Bologna era sprofondato. L'11 maggio 2014 il Catania espugnò il Dall'Ara e ci spedì in B, con Pioli in panchina, Guaraldi presidente con un piede già fuori dalla porta e Diamanti ceduto in Cina nel pieno della lotta salvezza. Per i siciliani fu l'unica vittoria in trasferta di tutto il campionato. Se in quei giorni qualcuno avesse pronosticato un Bologna in Champions entro dieci anni, gli avrebbero dato del matto. E, probabilmente, una quota da far girare la testa.

Invece in autunno arrivò Joey Saputo, e da lì cominciò la risalita. La promozione dai playoff nel 2015, poi anni di metà classifica, un club che ha imparato a far quadrare i conti prima di mettersi a sognare. Fino alla stagione 2023-24 di Thiago Motta: l'11 maggio 2024 la vittoria a Napoli, il giorno dopo la matematica della Champions grazie al successo dell'Atalanta sulla Roma. L'ultima apparizione nella massima coppa europea risaliva al 1964-65, quando ci eliminò l'Anderlecht. Con la monetina, lanciata due volte perché al primo tentativo era rimasta in piedi nel fango di Barcellona. Il caso, da queste parti, ha sempre avuto il suo peso.

E oggi? Le previsioni sono tornate prudenti. L'ossatura di quella squadra è stata smontata pezzo dopo pezzo: Lucumi, Freuler e Castro sono partiti, e in città si parla apertamente di un anno di transizione, con il bilancio da preservare e lo stadio nuovo da sbloccare. L'obiettivo che circola è una salvezza tranquilla, a metà classifica e lontano dalle coppe. Lo pensa anche una parte del tifo, quella più stanca.

Va bene, prendiamone nota. Ma la storia recente del Bologna ha insegnato una cosa a chi la segue da dentro: i numeri della vigilia dicono quello che è probabile. Poi si gioca. Nel 2014 nessuno avrebbe messo un euro sulla Champions, nel 2025 le lavagne davano il Milan. In mezzo ci sono stati un cambio di proprietà, una promozione sofferta, una Champions conquistata a Napoli e una Coppa alzata a Roma partendo un passo indietro.

Per questo, quando a inizio stagione qualcuno ci assegna il ruolo degli sfavoriti, a Bologna non ci si offende più. Anzi, per scaramanzia, quasi ci si spera. È un copione che conosciamo a memoria, e che negli ultimi anni ci è venuta piuttosto bene.