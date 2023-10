Basket LBA – La Virtus batte Trento 90 a 75

Dopo l'impresa di Montecarlo la Virtus Segafredo Bologna si porta a casa due punti importanti anche in campionato sul parquet di un campo difficile come quello di Trento. La Segafredo ha approcciato la gara in maniera travolgente, per poi calare fisiologicamente nel finale di primo tempo quando la stanchezza del turno monegasco di Eurolega si è fatta sentire sulle gambe. Nel secondo tempo una spallata decisiva firmata Abass (3 triple) e Belinelli ha di fatto chiuso la gara. Da segnalare l'ottima prova del solito Shengelia, così come Cordinier (16 punti per lui), mentre Menalo ha sorpreso tutti con due triple messe a segno in un momento delicato della partita. Buona anche la prova di Cacok