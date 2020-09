E’ ancora un Bologna sperimentale per certi versi, ma i punti fermi sono ancora gli stessi. Rodrigo Palacio e Musa Barrow sono stati gli autori dei primi gol stagionali dei rossoblù e sono bastati per sconfiggere la Feralpisalò per due a zero nell’amichevole che ha chiuso il ritiro di Pinzolo.

