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LE SCELTE DA FARE

Quella degli esterni è una delle situazioni che terranno sicuramente banco, almeno nella testa di Palladino, fino a pochi minuti dal calcio d'inizio della partita di domenica contro il Lecce. La batteria offensiva è infatti sicuramente la più affollata del Bologna, e con più di un giocatore pronto a giocarsi le sue carte per prendersi la titolarità. I rossoblù hanno bisogno di sbloccarsi e devono incominciarlo a fare sin da subito, e potendo contare su un reparto d'attacco che può fornire all'ex mister di Fiorentina e Atalanta le certezze in questo momento necessarie, per una squadra che fatica a riconoscersi davanti allo specchio. Tale scelta però, è più facile a dirsi che a farsi, in quanto i tre nomi in ballo non sembrano disposti a fare sconti, specialmente in una partita da, come si direbbe in ambito cestistico, "dentro o fuori" per il Bologna. Ed ecco che allora sarà Raffaele Palladino a scegliere quali saranno i due guerrieri che scenderanno in campo tra il trio tutto italiano formato da Orsolini, Bernardeschi e Cambiaghi.

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