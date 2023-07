Arnautovic: “Sono felice a Bologna. Motta? Rapporto perfetto”

Il piede, il mercato, Thiago Motta . Il Marko Arnautovic pensiero è fatto a modo suo, ma l'austriaco è pronto per la sua terza stagione a Bologna con un ruolo centrale e da protagonista. Non vuole parlare di rumors o quanto altro, ma la sua conferenza stampa è stata meno banale di quello che si potesse pensare. E non si poteva non partire dal piede; Arna ha specificato subito quanto successo.

"Le frasi sul piede? Quando ho detto queste cose era normale parlarne per tre giorni, ma poi si è andati avanti per settimane e questo non va bene - le sue parole - Mi sono arrivati messaggi dai miei familiari in cui mi chiedevano come stessi ed è per quello che ho pubblicato un messaggio social. E' meglio che io non dica più nulla sulle mie condizioni. Io sono un calciatore come gli altri qui a Bologna, non mi sento una star e l'infortunio è stato lungo; sono rientrato ma non stavo del tutto bene anche quando facevo gol. Quando ho risposto a quelle domande il piede non era al 100%, ma sapendo che c'erano tre settimane di vacanze ho fatto lavoro con il mio fisioterapista e ora è migliorato. Sono pronto".