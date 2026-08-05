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Prima le cessioni, ma...

Sì lo so, prima le cessioni. Prima lo sfoltimento della rosa, il taglio dei costi per arginare la contrazione dei ricavi derivanti dalla mancata qualificazione europea (eppure la Fiorentina continua ad acquistare...), poi eventualmente ulteriori rinforzi. Jhon Lucumi dovrebbe essere il prossimo a partire, ma pure Nicolò Casale e Mihajlo Ilic usciranno per fare posto a un difensore, mentre davanti in bilico ci sono Benjamin Dominguez, che vuole giocare, e Thijs Dallinga, sacrificabile per una nuova punta. Il mercato di agosto ruota attorno a questi nomi per liberare spazio e margine di manovra sulle entrate. Lo scopo dovrebbe essere quello di tenere il Bologna vivo nella lotta europea, anche se a oggi i rossoblù partono dietro ad almeno 6-7 squadre. Sperando, ovviamente, di non vendere Jonathan Rowe...

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