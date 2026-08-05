Non a tutti piace l'idea di costruire uno stadio nuovo in Fiera. Cemento, troppo cemento, è l'accusa dei comitati ambientalisti oggi sull'edizione bolognese di Repubblica.

Contrari all'opera sono il Com.Bo (Comitati Ambientalisti di Bologna) e Resistenze Spaziali. La critica arriva per aver abbandonato l'idea del restyling del Dall'Ara per edificare e cementificare una nuova area della città: "Le linee guida del mandato di cinque anni indicavano la prosecuzione del percorso del restyling del Dall'Ara. Oggi scopriamo che gli impegni elettorali non valgono sempre", sottolinea Com.Bo su Repubblica. La critica è chiara: "Ancora cemento, ancora consumo di suolo, ancora progetti che aggravano l'inquinamento atmosferico e acustico" dicono i comitati. Contrari anche i Verdi ribelli, ovvero quelli usciti dal partito perché decisi a non appoggiare un secondo mandato di Lepore.