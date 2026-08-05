Jhon Lucumi e Torbjorn Heggem hanno ripreso ieri ad allenarsi a Casteldebole dopo le vacanze, ma con due destini diversi. Il primo verrà ceduto, il secondo diventerà il nuovo leader della difesa.

Sul colombiano c'è forte la Juventus, sua meta preferita, ma attenzione alla rimonta della Premier League. Oltre al Nottingham, anche il ricco Chelsea si sarebbe inserito nella partita e il Bologna attende gli sviluppi della situazione per incassare il più possibile da un giocatore in scadenza tra un anno. Col Chelsea i rossoblù potrebbero anche parlare dell'attaccante Guiu, che piace come possibile sostituto di Dallinga. Una volta ceduto Lucumi, servirà un sostituto. Torna di moda Fedde Leysen, classe 2003 dell'Union Saint Gilloise, che è in lista di mercato assieme a Rodriguez del Cagliari e Bozhinov del Pisa.