Jhon Lucumi sarà una grave perdita dal punto di vista tecnico per il Bologna, ma fornirà a Saputo ulteriori entrate dopo i 35 per Santi Castro e i 15 per Giovanni Fabbian.

Non è una questione di se ma di quando per il difensore colombiano e si tratta di capire solo dove andrà e per quale cifra. Almeno 20-22 milioni il Bologna li incasserà. Ovviamente, servirebbe un sostituto, ma in questo caso si rende necessario uno sfoltimento ulteriore con Nicolò Casale. L'ex Lazio sarebbe il quarto centrale e, sottolinea Stadio, diventa necessaria anche la sua uscita per fare posto a un nuovo innesto: 'Se il Bologna potrebbe mettere Casale fuori lista volendo rafforzarsi? Difficile, non avendo ambizioni...' attacca Claudio Beneforti. Al suo posto, per una questione di liste, Sartori e Di Vaio starebbero cercando un difensore giovane, dal 2004 in su, cioè qualcuno che non ha bisogno di essere pronto all'uso. Piace Juan Rodriguez del Cagliari, classe 2005, ma costa tanto. Il nome più esperto, invece, è Fedde Leysen, classe 2003 dell'Union Saint Gilloise.