'Rowe no!' è il titolo eloquente oggi in prima pagina sul Corriere dello Sport Stadio. L'Everton si muove per l'esterno inglese: Saputo deve alzare il tiro, scrive il quotidiano. C' il pericolo di un'altra cessione importante?

L'attaccante è corteggiato dall'Inghilterra, ma Tedesco lo considera decisivo. Anzi, per Stadio è l'allenatore a blindarlo dopo i movimenti dell'Everton su Johnny che è l'altro top player del Bologna dopo la cessione di Santiago Castro e quella imminente di Jhon Lucumi. 'Su Rowe c'è un veto' si legge nelle pagine interne, è proprio quello di Tedesco che non vorrebbe perdere la sua freccia sul lato sinistro: 'Ebbene, ci mancherebbe solo che il Bologna non facesse orecchie da mercante per quella che è l’infinita importanza del ragazzo inglese per Tedesco' chiosa secco oggi Claudio Beneforti.