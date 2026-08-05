Jhon Lucumi è tornato al lavoro a Bologna ma la decisione sul suo futuro potrebbe slittare di una settimana. Il colombiano riflette, in attesa dei movimenti dei club interessati a lui.

Secondo il Resto del Carlino, ci sarebbe stato un colloquio tra il giocatore e la dirigenza del Bologna, dove Jhon ha ribadito la volontà di andare via e ricordato al club la promessa fatta un anno fa dopo il no alla cessione al Sunderland. Dall'altro lato, il Bologna ha confermato la volontà di accontentarlo, ma servirà l'offerta giusta per il suo valore al netto della scadenza contrattuale tra un anno. Offerta che non è ancora arrivata. La Juve non ha soddisfatto le richieste economiche dei rossoblù e ora è in tournée asiatica, motivo per il quale Lucumi sembra intenzionato ad aspettare il ritorno dei bianconeri in Italia. Su di lui anche il Nottingham, pronto a offrire 20 milioni, ma Lucumi cerca un top club. Attenzione al Chelsea e Manchester United.