Due rientri, uno stop. A Casteldebole sono rientrati in gruppo tutti i reduci dal mondiale e anche gli infortunati, mentre si è fermato Riccardo Orsolini per sindrome influenzale.

'Proseguono a Casteldebole gli allenamenti dei rossoblù in preparazione all’amichevole col Pisa - comunica il Bologna - stamattina la squadra ha svolto attivazione, esercitazioni sul pressing e serie di partitelle. Emil Holm, Jhon Lucumi e Torbjorn Heggem hanno lavorato con i compagni, a riposo Riccardo Orsolini per una sindrome influenzale'. Domani i rossoblù svolgeranno una doppia seduta di allenamento alle 10 e alle 18, al centro tecnico Niccolò Galli.