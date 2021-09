Theate: “Sono qui per migliorarmi. Mihajlovic fondamentale per la mia scelta”

Giornata di presentazione per Arthur Theate , nuovo difensore del Bologna. Arrivato dall'Ostenda sulle curve finali del mercato in prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni totali, il centrale belga è qui per dare una mano alla squadra di Sinisa Mihajlovic grazie alla sua fisicità e buona qualità. Soprattutto, è arrivato il tanto atteso difensore mancino.

"Per prima cosa chiedo scusa per il mio italiano, lo imparerò il più velocemente possibile - la sue prime parole - Sono molto contento di essere a Bologna, una scelta condivisa tra me e la mia famiglia. Sono qui per migliorarmi e per dare il meglio possibile, cercando di aiutare la squadra. E' stato un mese non facile, sapevo che sarei venuto qui ma ho anche giocato con l'Ostenda".