Si avvicina la prima amichevole estiva del Bologna e il tecnico Domenico Tedesco ha abbozzato le possibili formazioni da impiegare domani contro l'Arminia Bielefeld.

Sessione pomeridiana divisa in due gruppi di lavoro con particolare attenzione sui calci piazzati, soprattutto in fase difensiva. Tedesco ha fatto un paio di prove di formazione. Nel primo gruppo infatti hanno lavorato De Silvestri, Casale, Helland e Miranda in difesa, poi a centrocampo Pobega e Badori, mentre in attacco Dominguez, Odgaard e Rowe a sostegno di Castro. Nel secondo gruppo spazio a Zortea, Vitik, Ilic e Papazov come quartetto difensivo, in mezzo al campo Libra, El Azzouzi e Bernardeschi, mentre davanti Orsolini, Dallinga e Cambiaghi. Domani la squadra disputerà l’amichevole contro l’Arminia Bielefeld alle ore 12 al campo di Valles con diretta televisiva su Dazn e sul canale Youtube del club. Differita alle 21.30 su Trc.