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Obiettivo Europa

La carica di Federico Bernardeschi. La voglia di tornare in Europa dopo una stagione strana, difficile, con troppe partite in casa lasciate per strada e una manciata di punti che hanno impedito al Bologna di accedere alla Conference League. C'è voglia di riscatto per rendere il Dall'Ara di nuovo fortino:

"Vogliamo cercare di tornare in Europa subito, anche se l'anno scorso abbiamo fatto molto bene e con un grande percorso in Europa League - le sue parole - Siamo stati un po' penalizzati dal tabellone dove abbiamo incrociato la grande favorita. L'obiettivo è quello di tornare in Europa, soprattutto alla luce del percorso fatto negli ultimi tre o quattro anni. Abbiamo perso troppe partite in casa e troppo facilmente, dobbiamo invertire il trend. Il Dall'Ara era il fortino difficile da espugnare e questa cosa l'abbiamo un po' persa, ma c'è da dire che abbiamo guadagnato tantissimo in trasferta. E' stato un campionato strano, dettato dai tanti impegni settimanali quando tornavamo il giovedì notte e non c'era tempo di recuperare. Il grande obiettivo è ricompattare l'ambiente casaligo e far tornare il Dall'Ara il nostro punto di forza".

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