Skorupski in panchina e le sirene di mercato: ecco chi lo cerca

Ieri spazio a Ravaglia, Skorupski tra il rinnovo e una nuova avventura

Ha fatto scalpore la scelta di Federico Ravaglia come portiere titolare ieri sera nella sconfitta interna per zero a due contro il Genoa.

Nessun problema fisico per Lukasz Skorupski e nessun dissidio interno, ma molto probabilmente tra le parti sono in gioco situazioni inerenti al futuro, oltre che un match utile per testare il giovane secondo portiere. L'estremo difensore polacco e il Bologna avevano iniziato a trattare il rinnovo di contratto, ma attualmente non ci sono stati particolari sviluppi e, anzi, il mercato attorno al numero 28 potrebbe muoversi. Skorupski, che probabilmente prenderà parte agli Europei, rischia di entrare in una girandola di portieri nella prossima Serie A e un club più di altro avrebbe chiesto informazioni. Si tratta del Torino, che quasi certamente non avrà più Sirigu tra i pali e sarà chiamato a sostituirlo. Ecco allora il nome interessante di Skorupski, che dal canto suo potrebbe non chiudere la porta ad una eventuale trattativa. E il Bologna? Se dovesse cambiare portiere avrebbe messo gli occhi su Strakosha della Lazio, chiuso quest'anno da Reina e deciso a cambiare aria.