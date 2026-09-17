VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Si passa a tre?

Con l’arrivo di Raffaele Palladino in panchina, si apre lo scenario di una possibile rivoluzione nella difesa del Bologna, che potrebbe passare a una linea a tre davanti a Lukasz Skorupski. Contro il Torino potremmo vedere ancora una retroguardia a quattro, mentre il cambiamento potrebbe prendere forma durante la lunga sosta per le nazionali. Un periodo che permetterebbe all’ex allenatore di Atalanta e Fiorentina di lavorare sul nuovo modulo, pur dovendo fare i conti con un reparto poco affollato. In questo scenario, la linea a tre potrebbe vedere Theate e Helland come braccetti, rispettivamente sul centrosinistra e sul centrodestra, con Heggem al centro. Una composizione con cui Palladino potrebbe cercare maggiore solidità, valorizzando le caratteristiche dei singoli.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4