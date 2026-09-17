VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Sono tredici gli uomini che comporranno lo staff di Raffaele Palladino. Accanto ad alcuni collaboratori sotto contratto con il Bologna, rimasti a disposizione come il preparatore atletico Prandelli, ad esempio, il neo allenatore ha portato con sé i suoi uomini di fiducia. Il vice sarà Stefano Citterio, niente prosecuzione del rapporto con Andrea Tarozzi, il collaboratore tecnico l'ex Atalanta Federico Peluso. Ecco tutti gli uomini dello staff di Raffaele Palladino.