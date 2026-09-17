Ufficializzato lo staff del nuovo tecnico
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Sono tredici gli uomini che comporranno lo staff di Raffaele Palladino. Accanto ad alcuni collaboratori sotto contratto con il Bologna, rimasti a disposizione come il preparatore atletico Prandelli, ad esempio, il neo allenatore ha portato con sé i suoi uomini di fiducia. Il vice sarà Stefano Citterio, niente prosecuzione del rapporto con Andrea Tarozzi, il collaboratore tecnico l'ex Atalanta Federico Peluso. Ecco tutti gli uomini dello staff di Raffaele Palladino.
- Stefano CITTERIO, vice allenatore;
- Federico PELUSO, collaboratore tecnico;
- Giorgio BIANCHI, allenatore portieri;
- Andrea SENTIMENTI, allenatore portieri;
- Fabio CORABI, preparatore atletico;
- Nicola RIVA, preparatore atletico;
- Paolo AIELLO, preparatore atletico;
- Nicolò PRANDELLI, preparatore atletico;
- Francesco GRANATO, preparatore atletico;
- Mattia CASELLA, match analyst;
- Andrea RAMPONI, match analyst;
- Alfonso LOBASCIO, match analyst;
- Marco ONNIVELLO, match analyst.
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