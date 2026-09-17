Domenico Tedesco non è stato cacciato per i risultati, scrive oggi il Resto del Carlino a firma Gianmarco Marchini. Certo, c'è stata la brutta partita di Napoli, ma il Bologna non è mai crollato, ha perso per tre volte per uno a zero e alla fine delle fiera meritava anche qualche punto in più in classifica.

E allora viene da chiedersi, perché è stato esonerato Tedesco? Ad altri tecnici era stato concesso più tempo e Domenico è stato messo alla guida di un Bologna più povero di quelli precedenti. Tedesco sapeva che un paio di big sarebbero stati ceduti, in cambio avrebbe ricevuto tempo per lavorare, ma la clessidra è durata inspiegabilmente 70 giorni. Il club si era affidato a lui, non incline a compromessi, anche con un ingaggio alto e ora gli allenatori a libro paga sono due, alla faccia della sostenibilità. E dire che Orsolini, proprio al Carlino, aveva chiesto tempo 'almeno sei partite'. Sono state quattro.