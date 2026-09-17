'Un carico di dispiacere nei confronti dell’uomo e del tecnico Domenico Tedesco ma almeno ad ascoltare certi spifferi provenienti da Casteldebole anche un atto doveroso' scrive oggi Claudio Beneforti. L'esonero, dunque, sembrava inevitabile dopo lo smarrimento percepito a Napoli.

Non tanto un problema di risultati e del solo punto conquistato in quattro partite, quanto un problema di rapporti interni e di metodologie di lavoro, che hanno portato la dirigenza e vedere una squadra che non era né carne né pesce fin dal ritiro. Questo ha pagato Tedesco. Vedendo il Bologna non si è capito se volesse la palla o se volesse difendersi blocco basso, così questa altalena non ha convinto i dirigenti e, chissà, forse pure i calciatori, magari spaesati dalle metodologie del tecnico teutonico. Così, Tedesco ha pagato a caro prezzo il suo calcio a mezza via, ma anche un mercato di stenti e da discount, sottolinea il quotidiano.