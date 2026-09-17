'Da Dovbyk a Orsolini', Palladino trasforma il Bologna, scrive oggi il Corriere dello Sport. Già la difesa a quattro è sotto valutazione e riflessione, ma dentro al campo servono ordine, pressing e intensità.

La sensazione, però, è che contro il Toro il neo allenatore possa andare verso una soluzione più classica, ovvero un 4-3-3 che riesca a coniugare passato e futuro. Il tecnico non avrà Orsolini e Dovbyk, difficile possano rientrare in tempo, e li aspetta per dopo la sosta, ma rientrano Zortea ed El Azzouzi, che possono fornire rotazioni in più sull'esterno e in mezzo. I ballottaggi veri, però, sono in difesa sui centrali, mentre a centrocampo l'unica certezza per ora è Ferguson. Insomma, per la rivoluzione c'è tempo e non si può fare in due o tre giorni. Ci si penserà, eventualmente, dopo la sosta.