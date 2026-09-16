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Tedesco ha pagato per tutti

Il Bologna ha fatto saltare il banco. Dopo quattro giornate ha scelto di esonerare Domenico Tedesco, una decisione che fa riferimento a una parte dell'area tecnica ed esprime un interventismo senza precedenti. Per intenderci, a Pippo Inzaghi, col rischio retrocessione ben presente, venne concesso un girone intero. Evidentemente, i fautori di questa estrema decisione avevano ravvisato le condizioni di urgenza e necessità per procedere senza indugi. Forse i risultati, forse la totale apatia del Bologna a Napoli, forse un rapporto interno difficile, forse la preoccupazione che Tedesco non avesse le soluzioni necessarie per uscire dal momento difficile, forse il rischio di perdere Palladino... tutte ipotesi sul banco per spiegare la genesi dell'esonero, ma ciò che conta è la scelta fatta dal Bologna: Tedesco ha pagato per tutti.

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