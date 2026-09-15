Giornata di riposo oggi a Casteldebole. Il Bologna ha svolto ieri una seduta di scarico mentre domani riprenderà i lavori in vista del match di sabato contro il Torino di Ignazio Abate.

L'infermeria si è riempita oltremodo prima di Napoli e il tecnico Domenico Tedesco prova a recuperare qualche pedina in extremis. Il più vicino a rientrare potrebbe essere Nadir Zortea, che ha patito un fastidio all'anca, ma potrebbe provarci a sorpresa per la convocazione anche Oussama El Azzouzi, reduce da una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero erano stati segnalati di un mese, ma il mediano marocchino potrebbe provare ad anticipare i tempi e rientrare in gruppo già nel corso di questa settimana. Tutta da valutare la situazione di Artem Dovbyk e Riccardo Orsolini. L'ucraino ha accusato un affaticamento muscolare e si sta cercando di utilizzare tutte le precauzioni del caso per evitare un infortunio più lungo, e la sosta potrebbe dare una mano, mentre Orsolini dovrebbe iniziare una fase di lavoro differenziato e forse non ce la farà in tempo per sabato. Sarà lo staff medico, di concerto con l'allenatore, a decidere.