1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

L'ultima ad aprile

Con un solo punto nelle prime quattro gare di campionato, il Bologna vaga ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. In tal senso, la gara contro il Torino rappresenta una tappa da cerchiare con la matita rossa sul calendario, non solo perché si tratta dell’ultima partita prima della lunga sosta, ma anche perché si giocherà al Dall’Ara, davanti ai propri tifosi, in un momento di estremo bisogno. Ecco però emergere un dato che non sorride a Tedesco: prendendo in considerazione l’anno solare 2026, i rossoblù non conquistano i tre punti in casa dal 12 aprile 2026, in occasione della vittoria per 2-0 contro il Lecce, firmata dai gol di Remo Freuler e Riccardo Orsolini,

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4