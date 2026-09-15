Una clamorosa indiscrezione è stata lanciata poco fa su X dall'esperto di mercato Matteo Moretto. Il giornalista ha rilanciato sui social la notizia secondo la quale Domenico Tedesco sarebbe a rischio esonero.

Il Bologna è reduce da tre sconfitte in quattro partite, soprattutto l'ultima a Napoli molto brutta per poca energia e prestazione assente, così il club, secondo Moretto, starebbe riflettendo sulla posizione dell'allenatore. Sarebbe clamoroso per il Bologna esonerare dopo appena quattro giornate. Così Moretto su X: "Bologna, a rischio la posizione di Domenico Tedesco. Riflessioni in corso da parte della società".