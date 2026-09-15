L’ex Bologna Gaby Mudingayi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul difficile avvio di stagione del Bologna in un’intervista esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it. Nell’estratto che segue, Mudingayi condivide il suo pensiero sui rossoblù di Domenico Tedesco, il cui miglior risultato in queste prime 4 giornate è stato il pareggio casalingo con il Sassuolo. Ecco le parole dell’ex centrocampista. “Il Bologna ha cambiato tanto, ha cambiato allenatore, diversi giocatori sono andati via e altri sono arrivati. Io penso che i rossoblù, ad oggi, devono essere consapevoli che questo sarà un anno di transizione, Tedesco deve imparare a conoscere il nostro calcio. Quest'anno, credo che faranno comunque un buon campionato, ma deve essere propedeutico a costruire la prossima stagione. Sono anni che la società emiliana lavora bene, quindi sicuramente dall'anno prossimo torneranno a puntare a qualcosa di più importante”.