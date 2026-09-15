'A rapporto da Domenico Tedesco. Ieri a Casteldebole il tecnico ha incontrato la squadra, è stato un confronto molto diretto' scrive oggi Claudio Beneforti.

Tecnico e squadra hanno voluto chiarirsi, Tedesco è tornato sui suoi concetti, le sue richieste, ma anche ascoltato il parere della squadra, per capire da dove nasca questa difficoltà dopo tre sconfitte in quattro partite. Molto brutta la partita di Napoli, con una squadra passiva e senza energie. Il Corriere, inoltre, chiede all'allenatore di prendere una strada e tenerla definitivamente, se cioè vuole un Bologna aggressivo e intenso o se invece ritiene opportuno schierarlo col blocco basso per ripartire. E' il momento delle decisioni. Per Beneforti le responsabilità sono di tutti, non solo dell'allenatore, perché il Bologna è stato impoverito sul mercato e il presidente Saputo 'ha preteso le nozze con i fichi secchi'. Anche Sartori e Di Vaio sono responsabili. Di certo hanno avuto poco portafoglio, ma avrebbero dovuto usarlo meglio.