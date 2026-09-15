Si apre il caso Lukasz Skorupski a Bologna, assente domenica alla riunione tecnica e per questo punito con la panchina contro il Napoli di Max Allegri.

La situazione è dirimente, perché se si trattasse solo di un ritardo sarebbe un conto, se invece Lukasz avesse saltato l'intera riunione, beh allora la situazione diventerebbe ben più grave. Infatti, la sanzione inflitta, cioè la panchina, era apparsa subito sproporzionata rispetto all'errore, cioè un semplice ritardo, mentre diventerebbe congrua se Skorupski avesse deciso di non prendere parte alla riunione tecnica. Toccherà al Bologna eventualmente chiarire. Le gerarchie, fino a qui, erano state chiare, con Skorupski primo e Pessina secondo, ma chissà che quanto successo a Napoli non possa cambiarle e già con il Torino avremo la prima prove del nove. Chi giocherà in porta?