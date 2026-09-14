1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Come il 2018

Con la sconfitta arrivata al Maradona per 1-0, il Bologna chiude le prime quattro gare di campionato con un solo punto. Si tratta di uno degli avvii peggiori dei rossoblù negli ultimi anni. L’ultimo precedente risale alla stagione 2018/19, quando in panchina c’era Filippo Inzaghi, sostituito poi da Siniša Mihajlović, che riuscì a condurre la squadra fino al decimo posto in classifica. Queste due partenze hanno in comune un particolare dato: il problema del gol. Con Inzaghi non arrivò alcuna rete nelle prime quattro gare, disputate contro SPAL, Frosinone, Inter e Genoa. Impossibile non fare un paragone con l’attuale, e sulla carta ben più difficile, calendario.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4