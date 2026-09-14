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Cambi decisivi

Così Gianluca Pagliuca a Radio Nettuno Bologna dopo la sconfitta del Bologna a Napoli per uno a zero: “Il Napoli ha fatto due cambi decisivi, soprattutto Favasuli che ha ribaltato la partita. Loro avevano più qualità del Bologna e nel secondo temo è venuta fuori. Il Napoli ha meritato la vittoria. Non penso che i rossoblù siano scesi in campo apposta per perdere e giocare male. Quando c’è una squadra più forte e che gioca meglio tendenzialmente vince”.

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