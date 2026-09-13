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Brutta sconfitta

Queste le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:

"Il giovane portiere Pessina ha tenuto in vita il Bologna fino alla fine altrimenti il passivo sarebbe stato molto più ampio. Il Napoli ha meritato la vittoria, mentre i rossoblù non hanno mai provato veramente a pungere, non c'è stata partita sia nel primo che nel secondo tempo. Mi ha sorpreso il fatto che i campani siano stati padroni assoluti del campo. Ho visto palloni buttati in avanti senza ne arte ne parte, con gli attaccanti del Bologna che hanno fato tanta fatica e non sapevano che pesci prendere"

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