Andrea Tarozzi ha commentato così la sconfitta di Napoli per uno a zero: “Abbiamo creato troppo poco, anche rispetto alle nostre ultime partite. Il Bologna è stato ordinato di fronte ad un avversario importante, ma per portare a casa punti bisognava fare più di così. Si è vista una gara molto fisica ma la differenza l’ha fatta la maggior qualità messa in campo dal Napoli. Continua il momento sfortunato, fra i pali delle scorse partite e il gol in fuorigioco di Theate di oggi, ma sappiamo di avere i mezzi per migliorare la nostra classifica e andiamo avanti con fiducia”.