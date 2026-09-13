Rossoblù battuti anche a Napoli, decide Lobotka
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Tre sconfitte su quattro
Terza sconfitta in quattro partite. Un po' troppe per chi aveva come obiettivo 'provare a vincerle tutte'. Anche a Napoli è arrivato un ko, stavolta al termine di una partita davvero brutta e mal giocata. Corto muso allegriano, con il gol di Lobotka nella ripresa, ma i rossoblù avevano rischiato e sofferto per larga parte del match, mancando di qualità e intensità. Partita difensiva per gli uomini di Tedesco e insufficiente con la palla tra i piedi. Col Toro è già fondamentale.
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