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Tre sconfitte su quattro

Terza sconfitta in quattro partite. Un po' troppe per chi aveva come obiettivo 'provare a vincerle tutte'. Anche a Napoli è arrivato un ko, stavolta al termine di una partita davvero brutta e mal giocata. Corto muso allegriano, con il gol di Lobotka nella ripresa, ma i rossoblù avevano rischiato e sofferto per larga parte del match, mancando di qualità e intensità. Partita difensiva per gli uomini di Tedesco e insufficiente con la palla tra i piedi. Col Toro è già fondamentale.

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